Sur Mars, Curiosity a bien débuté son road trip estival de 1,6 km

Depuis son atterrissage sur le site « Yellowknife », il n'a cessé de visiter des régions différentes, au fur et à mesure qu'il gagnait de l'altitude (plus de 350 mètres de dénivelé aujourd'hui)… Tout en prélevant et en analysant un maximum d'échantillons sur son chemin grâce à sa petite foreuse et ses instruments embarqués. Plaine, cuvette, lit de rivière, berge, dune de sable, dépôts de sédiments, zone argileuse et rocheuse… Curiosity a coché toutes les cases de la liste réalisée par les chercheurs pour justifier le « terrain de jeu » du plus grand rover de la NASA, de son époque. Toutes ? Non. Il reste les sulfates…