Perseverance : sur Mars, la NASA réussit à réparer l'instrument SHERLOC qui était bloqué depuis 6 mois

En janvier dernier, les équipes de la NASA avaient eu la désagréable surprise de constater que le SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) était inutilisable, et ce, pour une raison très embarrassante : le cache amovible de l'instrument ne se découvrait plus. La faute à un minuscule moteur électrique, probablement bloqué avec l'usure et le froid.

En quelques semaines les équipes d'ingénieurs au JPL (Jet Propulsion Laboratory) ont tout essayé, y compris orienter le bras vers le soleil, activer la perceuse à percussion à côté ou faire des tests avec le « double » du rover Perseverance dans les locaux de Californie. En mars, les efforts ont partiellement payé, SHERLOC pouvait prendre des mesures, mais le pointeur qui lui sert pour étalonner son focus reste masqué et inopérant. Il fallait donc savoir à quelle distance optimale du sol pouvait fonctionner l'instrument.