La sonde Psyche accélère vers son astéroïde et teste ses nouvelles capacités

Ces derniers n'offrent qu'une poussée minuscule, qui se compte en millinewtons, mais elle est appliquée en continu et dans le vide, ce qui permet sur de très longues périodes (les allumages durent plusieurs mois) d'accélérer très efficacement Psyche, tout en étant très économique.

Les moteurs ioniques électriques sont en effet très efficaces, et les 922 kilos de Xenon dans les réservoirs de la sonde vont lui permettre d'atteindre une vitesse élevée (plus de 200 000 km/h par rapport à la Terre). Toutefois, c'est aussi une question de précision. Pour gagner du temps et rejoindre son astéroïde, Psyche doit survoler Mars à moins de 3 000 kilomètres d'altitude en mai 2026. Il s'agira d'être à l'heure !