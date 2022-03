La sonde Psyche teste ses grands panneaux solaires avant son décollage au mois d'août

La sonde Psyche, avec ses propulseurs électriques ioniques à effet Hall, aura besoin d'un maximum d'énergie solaire au début de sa mission, même si ce type de moteur est particulièrement efficace (et a participé à conserver une masse raisonnable de 2,6 tonnes pour le véhicule).

Il lui faudra quatre ans pour rejoindre l'astéroïde 16/Psyche, un bloc impressionnant de 223 kilomètres de diamètre, extrêmement massif et principalement constitué de métal, qui orbite dans la ceinture située entre Mars et Jupiter. La sonde l'étudiera ensuite durant environ deux années terrestres, voire plus si ses instruments et sa propulsion le permettent. Et les images en particulier sont déjà très attendues !