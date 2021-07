Festival d'astéroïdes prévu pour la sonde Lucy, bientôt prête pour son décollage

Lucy elle-même est une sonde impressionnante malgré sa masse limitée à 1,55 tonnes. Elle se distingue de ses cousines dans le système solaire par une énorme paire de panneaux solaires circulaires de 7,3 mètres de diamètre ! Ils seront particulièrement importants, car le véhicule partira bien loin de notre étoile, jusqu'à une distance de 778 millions de kilomètres, et pour une mission de 12 ans minimum !

La sonde embarque trois instruments principaux. Il y a d'abord le véritable petit télescope L'LORRI (développé à partir de celui utilisé sur New Horizons) qui assurera les observations optiques, puis la suite L'RALPH (également dérivé du travail sur New Horizons) qui contient à la fois de l'optique couleur grand champ et un spectromètre infrarouge, et enfin L'TES (issu des travaux d'OSIRIS-REx), spectromètre qui sera utilisé pour observer l'émissivité thermique des différents astéroïdes visités.