La sonde OSIRIS-REx a survolé une dernière fois l'astéroïde Bennu

C'est un dilemme qui a duré plusieurs mois. Le 20 octobre dernier, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi sa manœuvre la plus complexe et la plus dangereuse, la récolte de plusieurs centaines de grammes d'échantillons à la surface de l'astéroïde Bennu. Puis elle s'en est éloignée à petite vitesse, le temps d'évaluer la quantité de matériel qu'elle avait dans son système de collecte, avant de le stocker dans sa capsule de retour. Éloignée de plus d'un millier de kilomètres de l'astéroïde, devait-elle revenir vers ce dernier ?

L'allumage des moteurs et le grand changement de trajectoire pour ramener les échantillons vers la Terre sont prévus le 10 mai 2021, il y a donc du temps pour retourner à proximité… mais c'est risqué. En effet, Bennu est un agglomérat de petites roches et poussières à la gravité si faible que la collecte elle-même a pu propulser des morceaux en orbite ou à la dérive proche. Or, pas question d'aveugler un capteur ou d'endommager un propulseur lors d'une des dernières manœuvres !