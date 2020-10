La sonde OSIRIS-REx en route pour la Terre avec plus de 60 grammes de gravats de l'astéroïde Bennu

Lancé en 2016, OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer) est la troisième mission interplanétaire du programme scientifique New Frontiers. Après Juno, actuellement en orbite autour de Jupiter, et New Horizons, qui a fourni les premières (et spectaculaires) images de Pluton, OSIRIS-REx a pour but d’explorer un astéroïde géocroiseur.