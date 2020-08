La sonde OSIRIS-REx s'est entraînée une dernière fois à descendre sur l'astéroïde Bennu

Il faut actuellement 16 minutes pour qu'un signal émis par la sonde OSIRIS-REx puisse parvenir jusqu'à la Terre, ou inversement. Beaucoup trop pour « piloter » le petit véhicule, qui doit donc se reposer sur ses capacités autonomes pour manœuvrer et réussir à descendre vers la surface du petit astéroïde Bennu (540 m de diamètre). Tout se déroule au ralenti (300 mètres/heure seulement) et l'ensemble des opérations est réparti sur quatre heures… Et malgré cela, cette descente vers la surface représente un challenge. La sonde utilise un procédé de repérage s'appuyant sur l'image, car l'un de ses instruments laser LIDAR n'est pas en grande forme. Or, Bennu est incroyablement sombre, et les ombres changent selon la rotation de l'astéroïde. À chaque étape majeure de la manœuvre vers le cratère Nightingale, OSIRIS-REx observe devant elle, pivote, mesure, compare les images avec sa base de données, puis descend à l'étape suivante.