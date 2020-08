Dépôts de sel et océans souterrains, la planète naine Ceres se dévoile

Observer une activité sur la surface, ou dessous, est généralement une conséquence d'une action extérieure. Par exemple, les lunes de Jupiter ou de Saturne ont des activités liées à l'effet de marée. La Terre aussi, et en bonus, elle dispose d'un cœur de magma chaud. Ceres, quant à elle, était jusqu'ici vue comme un corps froid et gelé depuis des millions, voire des milliards d'années. Et elle n'a pas de lune. Pourtant, en déchiffrant d'autres données sur la surface collectées par la mission Dawn, les équipes ont trouvé d'autres indices de formations liées à un océan (ou du moins des nappes humides profondément sous la surface. Des observations confirmées dans le même temps par des mesures de gravité de la sonde. La piste principale est à présent celle d'un océan saumâtre, gelé et mélangé à des poussières et des boues au fur et à mesure que la profondeur augmente.