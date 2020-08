ULA et SpaceX sélectionnés pour transporter les satellites de la défense américaine

Pour éviter une compétition permanente et des appels d'offres à étudier en profondeur pour chaque lancement de satellite de la défense américaine (US Space Force, NRO – National Reconnaissance Office, MDA – Missile Defense Agency et les autres branches militaires), les États-Unis utilisent un contrat cadre avec deux opérateurs, à qui ils demandent des conditions particulières. Contrat cadre qui n'est renouvelé que tous les 5 à 7 ans et qui fait l'objet de grandes convoitises pour les opérateurs de fusées, puisque cela assure à chacun des sélectionnés plusieurs centaines de millions de dollars par an. C'est le « NSSL » (National Security Space launch), et ce vendredi 7 août, qu'est lancé le contrat NSSL Phase 2, qui couvre la période 2022-2027, avec des décollages jusqu'en 2028 au moins, a été attribué à United Launch Alliance (ULA) et SpaceX.