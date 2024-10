Dès les premières secondes de son ascension, on a pu voir des flammes se rapprocher de façon inhabituelle de l'entrée de la tuyère de l'un des deux boosters GEM-63XL situés sur les flancs de la fusée Vulcan. Rien d'alarmant alors, mais rapidement, une explosion a secoué le lanceur, éjectant une partie de la tuyère de ce booster à poudre, dont la combustion n'était plus que partiellement efficace.

Vulcan, boiteux, a ainsi généré une traînée de biais. Mais l'ordinateur de contrôle du vol a immédiatement compensé en orientant les moteurs centraux. L’explosion n'a pas engendré de dégâts structurels, et malgré les risques, les équipes ont déterminé que Vulcan restait dans son cône de trajectoire nominale.

Après éjection des deux boosters, le reste du vol s'est passé normalement, même s'il a fallu compenser la perte de poussée. L'étage supérieur Centaur V est ainsi resté allumé quelques secondes de plus que prévu. Tout était géré par le lanceur lui-même, qui compensait avec les outils à sa disposition. Et finalement, après 40 minutes et deux allumages moteurs, Vulcan a réussi son vol : l'orbite atteinte est finalement celle qui était prévue au départ. Le patron d'ULA, Tory Bruno, en a profité pour féliciter ses équipes pour ce « bullseye » (tir en plein centre de la cible).