Un bilan tout feu tout flamme pour Starship ? Le lanceur super lourd de SpaceX affiche d'importants progrès

À 14 h 03 ce samedi 18 novembre, le booster Super Heavy B9 a réussi la séquence d'allumage pour ses 33 moteurs. S'élevant dans le ciel texan devant des milliers de spectateurs réunis pour l'occasion sur la côte, le duo Starship/Super Heavy a réalisé une première partie de mission sans faille, accélérant durant 2 minutes et 45 secondes. Puis les moteurs du booster B9 se sont progressivement éteints tandis que le Starship allumait ses six « Raptors », dont trois sont adaptés au vide et fournissent l'essentiel de la poussée, et trois autres au centre sont plus efficaces en vol atmosphérique. La séparation « à chaud » terminée, le booster Super Heavy a tenté de rallumer ses moteurs pour un retour au sol contrôlé, mais il a explosé. Et le Starship a lui aussi terminé sa course en mille morceaux quelques minutes plus tard, à 148 km d'altitude et 24 000 km/h. Deux jours plus tard, il est temps de bien regarder ce qui a marché, ce qui a raté, et de faire le bilan.