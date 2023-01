Le Starship de SpaceX réussit son test de compte à rebours fictif, est-il prêt à décoller ?

Oui, ce sont toujours les deux mêmes exemplaires : le Starship SN-24 et le SuperHeavy BN-7. En fin d'année, les deux grands éléments (Starship, le vaisseau orbital, et SuperHeavy, son booster principal) ont fait plusieurs allers-retours entre les deux sites de la « Starbase » à Boca Chica, celui dédié aux essais et aux vols, et celui contenant les ateliers et bâtiments de production.

Mais, en ce mois de janvier, tout s'accélère. D'abord, SN-24 a été à nouveau soulevé, puis placé sur BN-7 pour former un ensemble, le lanceur super-lourd de SpaceX. Cette opération ressemble à une routine à présent, mais il s'appuie sur 18 mois d'acquis et d'essais mécaniques pour l'infrastructure au sol. De la même façon, ce sont ensuite les interfaces et les ombilicaux qui ont une fois de plus été sollicités pour quelques tests de mise sous pression et de remplissage. Et, ce lundi 23 janvier, un test important pour SpaceX a eu lieu : le WDR (ou Wet Dress Rehearsal), un compte à rebours fictif en conditions, avec un remplissage des réservoirs.