Starship : une première tentative de décollage orbital le mois prochain ?

D'abord, le prototype SuperHeavy BN7 a subi, entre le 7 et le 15 mai, deux essais réussis de remplissages de ses réservoirs avant de retourner sur le site de production. Un mois plus tard, ses 33 moteurs (!) sont mis en place et ne demandent qu'à rugir. Il devrait être installé dans les jours ou semaines à venir sur la table de tir du site orbital, pour un premier essai d'allumage moteur qui promet d'être excitant.

De la même façon, entre le 27 mai et le 8 juin, le prototype de Starship SN24 a lui aussi subi plusieurs tests sous pression, et à des températures cryogéniques. Lors du premier des trois, un incident lui a d'ailleurs coûté quelques dizaines de tuiles thermiques et provoqué un retard pour des réparations… Mais tout est rentré dans l'ordre, et lui aussi est retourné sur le site de production pour y recevoir ses six moteurs.