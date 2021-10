SpaceX progresse vers un premier vol orbital de Starship... mais il faudra encore attendre

À chaque jour son lot de grues, de gigantesques tuyaux et de nouveaux raccordements. Hier, les équipes du site de SpaceX à Boca Chica au Texas ont levé pour la première fois le gigantesque système de « pinces » (ou de baguettes, chopsticks en anglais) qui permettra un jour de soulever Starship et son énorme booster SuperHeavy en place sur la plateforme de lancement… Mais aussi de rattraper en vol (!) un étage venant se poser directement à côté de l'énorme tour de support .

En plus des ombilicaux installés il y a quelques semaines, du système de rails installé le long de la tour, des 8 énormes réservoirs d'ergols et de gaz sous pression au sein de la zone de lancement, il y a de quoi occuper des centaines d'ouvriers, techniciens et ingénieurs qui se relaient jour et nuit sur le chantier. Les progrès sont quotidiens : les systèmes de réservoirs sont actifs (plusieurs sont déjà pleins), la tuyauterie vers la table de tir est en cours de vérification, les différents systèmes mobiles sont en test. Voilà qui laisse augurer de nouveaux essais « prochainement ».