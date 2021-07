Super Heavy, le plus gros booster de SpaceX, réussit ses premiers essais moteur

En effet, les équipes d'Elon Musk se sont enfin fixées sur le nombre total de moteurs Raptor qui permettront à Super Heavy de grimper à travers l'atmosphère : 33 unités ! C'est plus que les 27 moteurs Merlin 1D de Falcon Heavy, et plus également que sur feu le lanceur géant soviétique N1… Toutefois SpaceX dispose d'une maîtrise exhaustive des lanceurs utilisant des groupes de moteurs.

L'exemplaire BN3, qui ne volera pas mais devrait continuer à servir à des tests de remplissage de réservoirs et de compte à rebours fictifs, ne devrait pas recevoir l'ensemble des 33 unités… Reste qu'Elon Musk a évoqué la possibilité d'un test avec 9 Raptor. La capacité de l'entreprise a produire et livrer des moteurs fusée fiables et puissants déterminera d'ailleurs le futur immédiat du programme.