SpaceX dévoile sa nouvelle barge de récupération de lanceurs : A Shortfall of Gravitas

Son nom signifie littéralement « un manque de sérieux » et fait référence aux œuvres de Iain Banks (« Experiencing a Significant Gravitas Shortfall » étant l'un de ses vaisseaux fictifs). Cette nouvelle barge bénéficie, comme les autres, de ces noms un peu fous donnés par SpaceX à ses installations. Ainsi, les deux premières se nomment respectivement « Of Course I Still Love You » (OCISLY) et « Just Read the Instructions » (JRTI).