Difficile de faire succès plus éclatant que la prouesse effectuée la semaine dernière par SpaceX, quand le géant américain a réussi à ramener directement sur le pas de tir son lanceur dit Super Lourd dès le premier essai. Mais la méga-fusée Starship est aussi composée d'un vaisseau, qui, lors de l'essai, et après un vol suborbital d'une heure environ, a amerri dans l'océan Indien. Et à l'avenir, il ne devrait plus prendre l'eau !