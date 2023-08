SpaceX tease les améliorations du Starship, le décollage est pour bientôt ?

Quatre mois après le premier essai, les équipes de SpaceX ont donc répondu aux énormes défis soulevés par cette tentative de décollage de Starship. Le 20 avril, le duo SuperHeavy-Starship (B7 et SN24) avait bien décollé malgré plusieurs pannes de moteurs au cours de sa montée. Il avait atteint 40 kilomètres d'altitude avant d'être détruit, sa trajectoire étant hors de contrôle. Cet échec avait tout de même pris la forme d'une victoire pour les équipes de l'entreprise et son patron, avec plusieurs éléments encourageants malgré des soucis de moteurs et d'importants écueils techniques.

Le Starship ne s'était pas séparé de son premier étage, et, plus ennuyeux pour cet essai, le site de lancement avait subi d'impressionnants dégâts. Au point de générer une véritable levée de boucliers de plusieurs associations de protection de l'environnement et de pointer du doigt les autorités qui avaient autorisé le tir. Ces dernières délivreront-elles le sésame à SpaceX pour un deuxième vol sans réclamer de nouvelles garanties ? Peut-être les améliorations de la table de tir (blindée et renforcée, cette dernière surplombe désormais un imposant système de plaque métallique refroidie par ce que l'on peut comparer à un déluge) suffiront-elles pour obtenir un nouveau feu vert ?