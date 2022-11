La NASA croit toujours dans le Starship de SpaceX (et se paie une deuxième mission)

Pourtant, ce nouveau contrat avec SpaceX fera sans doute réagir les industriels du secteur. En effet, après l'attribution initiale en 2021, les politiciens avaient demandé à la NASA de revoir sa copie et d'inclure, dans un processus de sélection, au moins un deuxième fournisseur, et ce, afin de stimuler la concurrence et d'assurer les missions… Mais c'est un problème, nous sommes en 2022 et le processus ne sera pas terminé avant le printemps prochain : trop tard pour développer un nouvel atterrisseur d'ici à 2027, d'autant que le budget de la NASA n'est pas extensible.

D'autres critiques concernent le programme Starship, qui a lui aussi pris du retard pour assurer des missions lunaires habitées d'ici trois ans. En effet, le tout premier vol orbital n'a pas encore eu lieu, et même s'il prend place dans les prochaines semaines (cela dépend encore des tests au sol et des autorisations), il reste encore un bond de géant à prouver avant de se poser sur la Lune…