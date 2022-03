La NASA va mettre SpaceX en concurrence pour amener des astronautes sur la surface lunaire

Il semblerait que la Maison-Blanche ait pesé dans la décision et finalement proposé un budget en plus, il va donc y avoir une deuxième sélection… pour un atterrisseur lunaire plus capable (plus puissant, durable, réutilisable), destiné aux missions après Artemis 3 et 4. SpaceX ayant déjà gagné le premier round en est exclu, la NASA gardant la firme californienne en tant que fournisseur quoi qu'il arrive.