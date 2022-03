Blue Origin remet le couvert : six touristes vont s'envoler avec New Shepard

Il y a quelques semaines, les responsables du programme indiquaient que la demande était bien plus importante que leurs capacités, qu'ils s'attendaient à doubler en 2022. Reste que New Shepard n'avait plus volé depuis le 12 décembre dernier. Mais plus besoin d'attendre : le prochain vol (le vingtième) vient d'être annoncé pour la semaine prochaine, le 23 mars, avec les six occupants de la capsule.