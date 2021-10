Feu vert pour Virgin Galactic, décollage prévu pour Blue Origin, la bataille surborbitale reprend

En juillet dernier, Virgin Galactic avait réussi in extrémis à couper la route à son concurrent direct dans le domaine du tourisme à la frontière de l'espace, Blue Origin. Le milliardaire et fondateur de l'entreprise Richard Branson avait volé avec deux pilotes et trois autres passagers jusqu'à 86,1 km d'altitude, avant un retour en triomphe sur la piste du Spaceport America, le 11 juillet. Neuf jours plus tard à peine, la capsule spatiale de Blue Origin, New Shepard, décollait du site de Van Horn au Texas, avec ses quatre premiers passagers, dont Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, mais aussi le fondateur de Blue Origin.