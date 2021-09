Virgin Galactic sous le coup d'une enquête après son dernier vol

L'avion fusée VSS Unity est aux mains de ses deux pilotes durant l'intégralité de son vol, depuis son largage à 15 kilomètres d'altitude via l'avion porteur de Virgin Galactic jusqu'à son atterrissage sur la piste du Spaceport America au Nouveau-Mexique. Le profil de vol est exigeant, car une fois le moteur fusée allumé, il faut contrôler l'appareil pour gagner de la vitesse, puis l'amener à la verticale (ou presque) tout en subissant une poussée importante. Cela signifie aussi que toute alerte donnée aux pilotes génère son lot de stress et, potentiellement, des décisions difficiles.

Nicholas Schmidle, reporter pour The New Yorker et auteur du livre Test Gods, a pu obtenir de ses sources internes à l'entreprise le compte rendu du vol du 11 juillet dernier, et le bilan n'est pas tout rose. Les pilotes ont d'abord du gérer une alerte intermédiaire (ou « jaune ») concernant le cône de trajectoire ascendante, puis une alerte « rouge », car ils s'étaient trop éloignés de la zone qui leur permettait normalement de planer jusqu'à la piste lors du retour. Ils ont cependant choisi de poursuivre leur trajectoire comme prévu. L'appareil est resté durant 1 minute et 41 secondes hors de sa zone d'opérations définie.