Virgin Galactic a envoyé avec succès son VSS Unity dans l'espace, après deux ans de pause

« Le vol d'aujourd'hui a mis en évidence l'élégance et la sécurité inhérentes à notre système de vol spatial, tout en marquant une étape majeure pour Virgin Galactic et les vols spatiaux habités au Nouveau-Mexique. Le voyage dans l'espace est une entreprise audacieuse, et je suis incroyablement fier de notre équipe talentueuse qui a fait du rêve d'un voyage spatial privé une réalité. Nous allons immédiatement commencer à traiter les données obtenues lors de ce vol d'essai réussi, et nous avons hâte de partager des nouvelles sur la prochaine étape prévue », s’est félicité Michael Colglazier, P.-D.G. de Virgin Galactic.