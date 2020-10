Virgin Galactic prépare son tout premier lancement depuis sa base Spaceport America

Mais après la destruction de VSS Enterprise en 2014, et alors que New Shepard enchaîne les succès, Virgin Galactic n’a plus le droit à l’erreur. Précurseur du New Space, le tourisme spatial est aujourd’hui à la traîne, tant technologiquement que commercialement. À tel point que la maison-mère a séparé son activité touristique de son activité de lancement de micro-satellites, devenue Virgin Orbit en 2017.