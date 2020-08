Virgin Galactic dévoile son bilan et son projet d'avion supersonique fonçant à Mach 3

Jusqu'ici, Virgin Galactic annonçait travailler sur des concepts d'avions hypersoniques (Mach-5 et plus) réalisant une partie du vol en suborbital. Malgré l'absence de résultats de l'entreprise jusqu'ici, un jet supersonique paraît donc déjà plus accessible technologiquement parlant.

Reste à savoir si cela a un véritable attrait commercial, une fois de plus : le prix des billets sera probablement prohibitif, et l'époque incite plus aux réunions à distance !