Echec pour le premier décollage de LauncherOne, la petite fusée emportée par un 747

Ce n'est que ce 25 mai que le 747 « Cosmic Girl », stationné en bout de piste à Mojave, a pu préparer le largage du petit lanceur LauncherOne.

La veille en effet, une erreur sur un capteur avait empêché les équipes de passer aux dernières étapes. Le grand avion de Virgin Orbit a donc décollé à 20h56 avant de mettre le cap au large de la Californie. Une fois toutes les conditions réunies, le compte à rebours final a pu avoir lieu, et le quadriréacteur a réalisé un impressionnant cabré en larguant LauncherOne. Une fois son vol stabilisé, ce dernier a pu allumer le moteur de son premier étage… Mais le lancement n'a pu aller plus loin, malgré toutes les années et étapes de préparation de Virgin Orbit.