C'était l'un des discrets records dont SpaceX a le secret, et qui ne font plus la couverture des journaux ni des sites spécialisés, car l'entreprise américaine repousse régulièrement ses propres limites. SpaceX récupère et réutilise le premier étage de sa fusée Falcon 9 depuis 2017, et l'opération est tellement rodée et couronnée de succès que ce n'est plus un événement.

Pensez donc, l'entreprise en est déjà à plus de 80 décollages vers l'orbite en 2024, avec autant de récupérations d'étages sur ses barges automatisées. L'étage décolle, se pose une dizaine de minutes plus tard après avoir accéléré jusqu'à 7 000 km/h et avoir réalisé une parabole de 100 kilomètres d'altitude environ. Puis, 4 à 6 semaines plus tard, le booster est réutilisé. Ce 28 août, l'étage B1062 effectuait son 23e vol, un record, donc… Mais au moment de se poser, l'un de ses pieds support n'a pas tenu, et un incendie s'est déclaré, tandis que l'étage a basculé avant de se désintégrer.