SpaceX boucle son enquête sur l'échec de Falcon 9... et fait décoller 3 fusées en deux jours

Une fois les risques posés pour la sécurité écartés, la cause identifiée et les corrections validées, la FAA et SpaceX se sont accordées pour que Falcon 9 reçoive à nouveau l'autorisation de voler. Le tout en 12 jours, processus record qui interroge certains, lorsque certaines enquêtes durent entre 8 et 10 mois pour faire le tour de tous les contrôles et méthodes de production.

Partialité ou non, SpaceX disposait dès vendredi de son sésame et en a profité ce week-end pour lancer une véritable rafale de décollages de Falcon 9. Trois tirs, dont deux depuis les sites situés en Floride et un dernier depuis la Californie, tous au service de Starlink, avec au total 67 satellites supplémentaires sur les bonnes orbites et trois premiers étages récupérés. Les habitudes n'ont pas été perdues en deux semaines.