SpaceX a réussi son 60e lancement de l'année : quel était son but ?

La fameuse Falcon 9 embarquait à son bord 54 satellites Starlink de dernière génération. Le responsable de la production et de l'ingénierie chez SpaceX a expliqué être « en mesure de déployer des satellites sur de nouvelles orbites qui ajouteront encore plus de capacité au réseau » grâce à l'obtention récente d'une nouvelle licence. La mise en service des satellites a pour but d'améliorer la couverture réseau, de rendre le service plus rapide dans les zones déjà couvertes et, par extension, de gagner des clients supplémentaires.