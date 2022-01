Starlink : bientôt 2 000 satellites envoyés en orbite, mais encore quelques gros défis

Ce n’est bien entendu pas le seul défi pour Starlink en 2022. Aux alertes toujours plus pressantes sur le besoin de régulation par rapport à un trafic spatial toujours plus congestionné (la Chine s’est notamment plainte d’avoir à manœuvrer sa station spatiale habitée fin décembre), SpaceX devrait déployer une génération de satellites optimisée d’ici la fin d’année. Les rumeurs vont bon train, mais ils sont attendus avec des antennes plus puissantes, des capacités de traitement améliorées, des liens intersatellites et des outils de manœuvre plus performants.