La souscription Starlink passera bientôt les 100 000 abonnés

La phase de bêta publique de Starlink a été ouverte à l’automne 2020, sous la désignation de « Better Than Nothing Beta » (la Bêta mieux que rien), promettant une vitesse en téléchargement comprise entre 50 et 150 Mbps, et en réalité bien souvent dépassée . Il y a un peu plus d’un mois, Elon Musk annonçait que Starlink disposait d’environ 70 000 utilisateurs et utilisatrices actifs, répartis sur la douzaine de territoires où le réseau est disponible. Aujourd’hui, il semble que la barre symbolique des 100 000 abonnés actifs soit prête à être franchie. Et ce nombre devrait rapidement croître, étant donné que toutes les commandes n'ont pas encore pu être honorées .