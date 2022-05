SpaceX défie les statistiques et passe (déjà) le cap des 20 décollages en 2022

La cadence n'est pas sans rappeler les « beaux jours » des lancements soviétiques au début des années 80. L'URSS alignait alors plus d'une centaine de décollages vers l'orbite chaque année… Mais la comparaison a ses limites. SpaceX est une entreprise privée, elle n'utilise qu'un seul lanceur (de surcroit, réutilisable) et pour l'instant, réalise un véritable sans faute depuis 2016 : 126 tirs réussis d'affilée pour Falcon 9, ce qui en fait dans de nombreux standards la fusée la plus fiable en service actuellement, et l'une des plus fiables en 65 ans de décollages vers l'orbite. En 2022, surtout, SpaceX accélère et utilise ses trois sites de lancements à un rythme très soutenu : déjà 20 lancements réussis depuis le début de l'année… Dont deux en moins de 24 heures ce week-end. Le tout en récupérant systématiquement le premier étage de la fusée.