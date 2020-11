Avec le 100ème vol de Falcon 9, SpaceX bat tous les records de réutilisation de sa fusée

Cette nuit, le booster B1049 s’est à nouveau posé sur le navire autonome (ou drone de surface) nommé Of Course I Still Love You et situé dans l’Atlantique. Il s’agissait de la 67ème récupération de booster pour SpaceX, et de la 7ème récupération de B1049. Avec ce vol, ce premier étage de Falcon 9 confirme son statut de booster le plus utilisé de la flotte de SpaceX, fort d'un record de six vols établi en août, cette année.