Le lanceur Falcon 9 de SpaceX bat un nouveau record de réutilisation

Pour sa 90ème mission, Falcon 9 utilisait un premier étage réutilisé, celui qui a permis d'envoyer les deux astronautes Bob Behnken et Doug Hurley en orbite avec la première capsule Crew Dragon habitée, le 30 mai dernier. C'est un nouveau record, puisque les équipes de SpaceX n'ont eu besoin que d'un peu plus d'un mois (51 jours) pour récupérer l'étage sur la barge « Of Course I Still Love You », l'amener à Port Canaveral, décharger l'étage, le ramener dans les locaux de SpaceX à Cape Canaveral, puis le préparer pour son nouveau décollage. La durée la plus courte pour la préparation d'un véhicule réutilisable entre deux vols orbitaux était jusque là détenue par la navette STS Atlantis en 1985.