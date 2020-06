SpaceX : le lanceur Falcon 9 fête ses 10 ans avec un nouveau succès

Le 4 juin 2010, une nouvelle fusée décollait de Cape Canaveral , véritable pari pour SpaceX. Dix ans plus tard Falcon 9, le lanceur à tout faire de l'entreprise a tenu toutes ses promesses.

À force de le voir décoller une ou deux fois par mois, Falcon 9 est aujourd'hui un lanceur ancré dans le paysage spatial. Avec 87 missions au compteur aujourd'hui, il ne totalise que deux échecs et une mission partiellement ratée, que l'on pourrait mettre sur le compte de ses débuts, puisque SpaceX peut s'enorgueillir de 58 succès consécutifs !

Sur un site de lancement assemblé à la va-vite avec des pièces récupérées, SpaceX tentait le pari de foncer vers l'orbite avec un ensemble de neuf moteurs Merlin sur le premier étage, et un dixième en configuration adaptée au vide sur le second étage : une formation inédite… L'entreprise avait alors abandonné le développement d'un autre lanceur intermédiaire, Falcon 5.

Dans un article d'Ars Technica, le journaliste Eric Berger raconte même comment le premier vol a pu décoller à temps grâce à un coup de sèche-cheveux sur l'électronique du second étage. Et pour le deuxième vol, c'était une tuyère raccourcie sur le pas de tir, après la découverte d'une fissure…

Depuis, Falcon 9, dont le développement initial était financé par la NASA avec le programme de capsule cargo Dragon à destination de l'ISS (quasiment 400 millions de dollars entre 2006 et 2010, bien plus ensuite), a gagné ses lettres de noblesse. Et ce, en envoyant 20 fois la capsule Dragon en orbite, en embarquant la semaine dernière ses premiers astronautes, mais aussi grâce à ses missions commerciales à bas coûts pour la plupart des opérateurs de satellites dans le monde.

Falcon 9 a beaucoup évolué depuis ses premières versions, doublant sa capacité d'emport en orbite.