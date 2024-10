Pck

En grosse approximation, cela fait entre au minimum 100 débris (ex: Falcon 9 2éme étage) et 2000 débris(ex: Satellites Starlink en charge utile). Débris qui vont graviter en orbite entre 15 j et 4 ans puis retomber en se consumant plus ou moins. Bravo, la pollution, le gaspillage de métaux rares, l’occupation des orbites basses pour augmenter encore la fortune d’un gars qui finance par intérêt l’élection d’un de ses « potes » et qui fait des émules parmi ses compétiteurs, etc…

Ça ne devrait pas qu’ « affoler les stats » !