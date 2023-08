SpaceX est passée tout près de battre un record vieux de 56 ans

Finalement, après deux annulations, la fusée Falcon Heavy a pris son envol le samedi 29 juillet à 5h04, heure de Paris. Il s’agissait de la 7e mission pour cette fusée qui est la plus puissante du catalogue de SpaceX, du moins jusqu’à l’arrivée du lanceur Super Heavy, dont un prototype a pris son envol le 20 avril dernier depuis la StarBase située au Texas.



La mission principale de la Falcon Heavy était de mettre en orbite le plus grand satellite de communications jamais construit. D’un poids approximatif de 9 tonnes, Jupiter 3 a été développé par Maxar Technologies pour le compte de la société EchoStar. Outre le renforcement des capacités Internet en Amérique du Nord et du Sud, Jupiter 3 supporte également le Wi-Fi en vol, les connexions maritimes, et bien plus encore.



En tout cas, SpaceX met tout en œuvre pour parvenir aux 100 lancements cette année et ainsi distancer ses concurrents, notamment l’ESA qui attend toujours l’arrivée d’Ariane 6.