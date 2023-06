La NASA s'inquiète des retards du Starship de SpaceX, qui paraît encore bien loin de la Lune

La NASA commence à s'inquiéter publiquement de ce décalage entre la date longuement annoncée de 2025 et le rythme réel des avancées de SpaceX… Et en effet, s'il est probable que le programme « glisse » de lui-même à 2026, rien n'indique aujourd'hui que SpaceX sera en mesure de tenir ses promesses. Plusieurs observateurs, sans oublier le bureau des audits de la NASA, ont d'ailleurs montré que le temps moyen de développement d'un véhicule habité (et ce, sans qu'il soit lunaire) s'établit plutôt autour de 8,5 ans, ce qui fait relativiser le retard plus ou moins inévitable à venir. Toutefois, c'est une pression supplémentaire sur les épaules de SpaceX pour son programme géant qui devra voler et réussir avec fiabilité un grand nombre de missions avant même de s'attaquer au programme lunaire. De façon réaliste, si SpaceX réussit à atteindre l'orbite et à mener une à deux missions avec amarrage et transfert des ergols d'ici fin 2024, cela fera beaucoup pour retrouver la confiance dans un potentiel calendrier. D'ici là, les regards continueront de se tourner vers la Starbase avec beaucoup de questions. S'il y a trop de retard l'administration sera peut-être poussée à soutenir plus fort le deuxième programme d'atterrisseur lunaire, le concurrent de Starship, poussé par Blue Origin !