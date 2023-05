Artemis : cette fois la NASA sélectionne Blue Origin pour emmener ses astronautes sur la Lune !

Mais ce choix avait soulevé de nombreuses objections. D'abord de la part de Blue Origin, qui contestait la sélection sur une base de faisabilité technique : le Starship doit être ravitaillé en orbite terrestre de nombreuses fois avant de rejoindre la Lune : il s'agit d'un véhicule énorme et complexe et la NASA a choisi de faire confiance à un industriel qui promet d'utiliser de nombreux éléments encore non testés. Blue Origin a perdu son procès contre la NASA, mais ce dernier a eu un écho politique, et six mois plus tard, le Congrès américain (qui tient les cordons de la bourse de l'agence nationale) a demandé une nouvelle sélection pour disposer d'un processus concurrentiel. Un deuxième atterrisseur lunaire a lui aussi été développé avec plusieurs milliards de dollars publics, deux fournisseurs valant mieux qu'un et faisant jouer la concurrence à partir de la mission Artemis VI.