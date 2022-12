Alunissages des missions Artemis : les industriels américains veulent leur part du gâteau

La date limite pour déposer les dossiers est donc passée, et les deux équipes déçues de 2021 ont remis le couvert. On retrouve donc la « National Team », menée par Blue Origin avec un groupement d'industriels de choc incluant Lockheed Martin, Boeing, Draper, Honeybee et Astrobotic. Des poids lourds du spatial américain d'hier, mais aussi d'aujourd'hui, forts d'expériences concrètes à plusieurs niveaux. Le challenge sera peut-être de réussir à les faire tous travailler ensemble en temps et en coûts fixes !

On retrouve également l'étonnant atterrisseur lunaire de Dynetics, proposition évaluée comme la moins faisable techniquement il y a deux ans, mais sur laquelle l'industriel a largement avancé, avec l'arrivée dans son équipe de Northrop Grumman. Un nom qui a toujours du poids, puisqu'il fut associé il y a 50 ans aux fameux LEM des missions Apollo.

D'autres industriels ont pu participer à l'appel d'offres, mais n'ont pas communiqué sur la question pour le moment. Même si à vrai dire, il ne reste plus grand monde aux États-Unis qui ne soit pas dans ces deux équipes. Et si vous pensiez à SpaceX, la firme n'avait évidemment pas le droit de concourir pour le HLS n°2, puisqu'elle fait déjà partie intégrante d'Artemis.