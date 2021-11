La plainte de Blue Origin sur le contrat d'alunisseur avec la NASA classée sans suite

C'est officiel, la NASA annonce avoir été notifiée ce jeudi 4 novembre 2021 par la US Federal Court of Claims que Blue Origin est (à nouveau) débouté de sa plainte déposée le 13 août dernier à l'encontre de l'Agence spatiale américaine. Après un nouveau retard pour le programme Artemis, la NASA annonce ainsi « reprendre le travail avec SpaceX dès que possible en tentant de respecter l'option A du contrat ».

Tout ne semble pas pour autant terminé pour Blue Origin, loin s'en faut. Si la firme de Jeff Bezos, d'après son dernier tweet, semble faire une croix sur une nouvelle contestation du contrat passé avec SpaceX, le communiqué de la NASA semble prôner l'ouverture, après l'amertume initiale du fait du retard supplémentaire causé par le dépôt de la dernière plainte : « En plus de ce contrat […] il y aura des opportunités à venir pour les entreprises de s'associer à la NASA pour établir une présence humaine à long terme sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de l'agence. Cela comprend également un appel en 2022 à l'industrie américaine pour des services récurrents d'alunissage en équipage ».