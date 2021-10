La NASA n'a pas trop aimé le petit marchandage de Blue Origin pour la mission lunaire (attribuée à SpaceX)

Blue Origin a donc sauté sur l’occasion pour saisir la justice et déposé plainte auprès d’un tribunal fédéral. La société déclare ainsi que SpaceX a été avantagée par la NASA, et se sert spécifiquement de l’argument des examens pré-lancements pour se justifier. « Ce n'est pas ce que SpaceX a proposé, ce n'est pas dans l'architecture finale, et c'est là le problème. Pour Blue Origin, et je pense plus largement pour toute notre industrie, c'est un sérieux problème de sécurité », a déclaré Megan Mitchell, Vice-présidente des relations avec le gouvernement chez Blue Origin.