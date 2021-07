Des milliards et des promesses, Jeff Bezos tente de récupérer son contrat lunaire avec la NASA

C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Jeff Bezos s’est décidé à écrire une lettre ouverte à la NASA. Il y déplore le manque de concurrence et le fait que la National Team, pourtant bien notée techniquement, n’ait pas été sélectionnée alors qu’elle était (selon lui) prête à négocier le tarif proposé.

De fait, il en profite pour prendre les devants et propose d’autofinancer, via Blue Origin, une réduction de deux milliards des coûts annoncés, le financement d’une mission de démonstration sur fonds propres et une prise en charge de tout dépassement en cas de retard ou de coûts cachés. Jeff Bezos argue que ces trois points permettent d’effacer tous les arguments de l’agence et de regarder « plus objectivement » les arguments de la National Team.