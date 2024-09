Le 10 septembre, SpaceX s'était fendue d'un long communiqué officiel accusant la FAA de « menacer la position de leader de l'Amérique spatiale ». Arguant que les modifications de son plan de vol sont mineures, que les efforts mis en place avec les agences locales et nationales pour préserver la vie marine et biologique autour de Boca Chica sont déjà conséquents et reflètent leur bonne volonté, les équipes de SpaceX dénoncent les délais administratifs.

L'argument est percutant : « Il est plus difficile pour nous d'obtenir l'autorisation de vol que de construire une fusée. » Il repose également sur des éléments tangibles : la FAA, et ce n'est pas que SpaceX qui l'évoque, est en sous-effectifs et en manque de crédits pour s'occuper de toutes les demandes actuelles liées au NewSpace… et à Starship en particulier ? SpaceX dénonce des délais « déraisonnables et exaspérants ». Pour autant, l'agence est là pour appliquer les mêmes règles à tous, et qu'importe que la NASA compte sur SpaceX pour progresser rapidement avec son vaisseau réutilisable.