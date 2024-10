Pour son profil de vol, cette mission ressemblera quelque peu à celle qui a pris place à la fin du printemps pour le 4e essai de Starship. Avec deux modifications majeures tout de même. La première prendra place quelques minutes après le décollage. Après sa poussée initiale pour envoyer Starship hors de l'atmosphère, le booster SuperHeavy B12 freinera pour retourner vers son site de décollage, effectuant un premier rallumage moteur.

Ensuite, selon ses données internes, sa trajectoire et la qualité du suivi de sa position, il déterminera (et les équipes au sol aussi) si oui ou non, il tente de se poser directement sur la Starbase, attrapé par les bras de la tour de lancement. Une arrivée qui promet d'être spectaculaire, qu'elle réussisse ou non. Si tout fonctionne comme prévu, ce serait une éclatante démonstration technique.