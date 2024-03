Le prochain vol de Starship, c'est ce jeudi ! Alors, l'espace ou l'explosion ?

Les améliorations sur ce troisième décollage en un an sont nombreuses. D’abord sur les installations au sol, qui sont désormais plus puissantes et plus résistantes. De nouveaux réservoirs permettent de remplir les deux étages (Superheavy, qui fait décoller l’ensemble, puis Starship) en seulement 40 minutes avec du méthane liquide et de l’oxygène super-refroidi. Le reste des installations a de nouveau été renforcé, et les équipes n’ont pas compté leurs heures pour tester et tester encore les différents équipements, comme le système de déluge d’eau.

Le booster Superheavy B10 qui va voler jeudi dispose lui aussi de plusieurs nouveautés, certaines prévues depuis sa conception (comme une amélioration du contrôle d’orientation de la poussée des moteurs) et d’autres mises en place après l’explosion lors du vol n°2. En particulier, SpaceX a travaillé à pouvoir mieux contrôler les flux dans les réservoirs pour rallumer les moteurs afin de freiner l’étage et de le ramener se poser sur Terre. Enfin, le Starship SN28 ne fait pas exception, avec des améliorations côté moteurs et réservoirs, un revêtement amélioré pour que ses tuiles thermiques tiennent mieux et un système fonctionnel pour tester la future éjection de satellites Starlink.