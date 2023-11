Starship : ces étapes que SpaceX devrait avoir corrigées pour le deuxième vol

Surtout, si Starship dégage correctement son site de lancement et réalise quelques minutes de vol conformes à son objectif, il faudra déjà scruter la suite. On le sait, l'entreprise empile les exemplaires améliorés du Starship et de SuperHeavy autour de sa Starbase. Disposer d'un site performant et retenter l'aventure régulièrement est important voire capital pour la suite du projet.

Pour la majorité des autres industriels du spatial, évoluer avec un lanceur super-lourd après un premier échec technique (ayant détruit une partie du site de tir) et tenter un deuxième vol en 7 mois serait pratiquement impossible. Pour la firme fondée par Elon Musk, c'est presque trop long, et tout est préparé depuis des années pour un rythme bien plus élevé. Reste à savoir si les autorités seront aussi promptes, en fonction des résultats de leurs études autour du site et de ce deuxième vol à venir. Starship sera une fois de plus sous le feu des projecteurs !