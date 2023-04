Starship : l'immense fusée de SpaceX réussit son décollage, mais le tir se termine en explosion

SpaceX, tout comme son fondateur Elon Musk et une ample part de la communauté des admirateurs de l'entreprise, a vite loué le succès de cette tentative. Et en effet, les points positifs ne manquent pas. La fusée a bel et bien décollé et a suivi trois minutes durant la trajectoire prévue, le tout sans se désintégrer malgré une suite d'incidents sur sa section moteur.

Les données de vol, les retours sur le site de lancement, les informations issues de la perte des Raptor ou sur le système d'éjection de Starship (qui n'a pas fonctionné), tout cela va former une véritable mine d'or pour l'entreprise et ses équipes qui vont avoir du pain sur la planche pour tout déchiffrer, corriger, redessiner au besoin et retenter un vol orbital. Car on le sait, telle est l'approche de SpaceX d'apprentissage par l'erreur. Ce 20 avril, il y en a eu plusieurs, et nul ne doute de la volonté comme des moyens du géant du spatial américain à s'attaquer à les résoudre. Pourtant, et il ne faudrait pas l'oublier, c'était bel et bien un échec.